Roraimense

RORAIMENSE: GAS enfrenta São Raimundo buscando encaminhar vaga na final do turno



A partida é válida pela terceira rodada do segundo turno do Campeonato Roraimense

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Boa Vista, RR, 19 (AFI) – Buscando manter os 100% de aproveitamento no segundo turno e encaminhar a vaga para a final, o GAS terá um desafio complicado pela frente nesta quinta-feira (20), quando a partir das 18h, no Canarinho, irá encarar o atual pentacampeão estadual São Raimundo, em partida válida pela terceira rodada do segundo turno do Campeonato Roraimense.

DUELO COMPLICADO

Foto: Laudinei Sampaio

Líder e com 100% de aproveitamento no segundo turno, após desbancar o Náutico, campeão do primeiro turno e o Rio Negro, o GAS volta ao Canarinho nesta quinta-feira, às 18h, para pegar o São Raimundo, que também está com 100%, mas jogou apenas uma partida e ocupa a segunda colocação.

Terceiro colocado e também com 100% de aproveitamento no segundo turno, o Atlético Roraima volta à campo às 20h, para encarar o lanterninha Rio Negro. Caso vença, o Atlético embola a briga por uma vaga na final do segundo turno estadual.

CENÁRIO

Com duas rodadas disputadas, o GAS lidera com seis pontos. Na segunda colocação, com três pontos e três gols marcados, vem o São Raimundo, seguido pelo Atlético Roraima, com a mesma pontuação, porém com um gol a menos. Náutico e Rio Negro, respectivamente, fecham a classificação, ainda sem pontuar.