RORAIMENSE: GAS vence mais uma e segue 100%; Atlético-RR goleia e fica na cola



Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Boa Vista, RR, 20 (AFI) – Duas partidas movimentaram as disputas da terceira rodada do segundo turno do Campeonato Roraimense na noite desta quinta-feira (20), com ambos os duelos sendo disputados no Estádio Canarinho, em Boa Vista. Destaque para o GAS, que venceu a terceira partida seguida, segue 100% e na liderança do estadual. O Atlético-RR goleou e continua na cola.

O Estádio Canarinho recebeu os dois jogos nesta noite de quinta-feira

No duelo que abriu as disputas, GAS e São Raimundo entraram em campo como os únicos dois times invictos da competição. Avassalador, o Grêmio Atlético Sampaio foi superior durante todo o duelo e venceu por 1 a 0, com gol de Edinho Canutama. Sendo assim, chegou aos nove pontos, manteve uma ‘campanha perfeita’ e encaminhou a classificação, além de ter feito o adversário conhecer o primeiro resultado negativo no estadual.

Já na partida que fechou as disputas, o Atlético Roraima visitou e não tomou conhecimento do Rio Negro, fazendo incríveis 6 a 1 no placar. Calinhos (2x), Roberto Sanchez, Eric Cena, Marcelo e Juan Carlos marcaram para o Galo, enquanto Ruan Rosa descontou. Com isso, a equipe chegou aos seis pontos e agora, aparece na vice-liderança. Já o rival está zerado, ainda sem vencer neste segundo turno.