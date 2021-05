Gatito Fernandez passa por cirurgia e não tem previsão de retorno

Brasileiro

Série B: Goleiro do Botafogo passa por cirugia no joelho e não tem data de retorno



O experiente Gatito Fernandez realizou um artroscopia nesta manhã de sexta-feira. O clube informou que correu tudo bem

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 28 (AFI) – O goleiro Gatito Fernandez, do Botafogo, passou por uma cirurgia nesta manhã de sexta-feira. Gatito fez uma artroscopia para reparar uma lesão na cartilagem. Segundo o clube, ocorreu tudo bem durante o procedimento.

O Glorioso irá esperar a recuperação do arqueiro para discutir sobre a renovação do seu contrato.

Gatito é destaque do clube na últimas temporadas – Foto: Vitor Silva/Botafogo

A CIRURGIA

A cirurgia foi realizada pelo médico Carlos Frutus, que não é funcionário do Alvinegro. Ele foi acompanhado pelo Dr. Gustavo Dutra e pelo fisioterapeuta Flavio Meirelles, os dois são profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo.

SEM PREVISÃO DE RETORNO



O Botafogo não deu uma estimativa de retorno. Gatito vai precisar de um tempo para se recuperar da cirurgia e, em seguida, vai começar a fisioterapia. Gatito está lutando contra lesões há oito meses, quando foi diagnosticado com um edema ósseo no joelho. Desde então, passou por tratamento no clube, sem cirurgia, mas seu quadro não evoluiu.

INCERTEZA PARA O FUTURO



O ídolo botafoguense tem contrato até o dia 31 de dezembro. Atleta e clube ainda estão estudando a renovação, porém ambas as partes querem dar continuidade à parceria. Gatito é um dos principais jogadores alvinegros das últimas temporadas, colecionando defesas de pênalti e grandes atuações.