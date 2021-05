Gaúcho

GAÚCHO: Grêmio busca o tetra para aumentar jejum do Internacional



O Colorado não vence desde 2016, enquanto o Imortal ganhou as últimas três edições

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 22 (AFI) – O Campeonato Gaúcho de 2021 vai conhecer o seu campeão na tarde deste domingo. A partir das 16 horas, Grêmio e Internacional fazem o segundo jogo da grande final na Arena do Grêmio.

Na partida de ida, realizada no domingo passado, no Beira-Rio, o Grêmio contou com gols de Diego Souza e Ricardinho para vencer o Internacional, por 2 a 1, de virada. Thiago Galhardo foi quem abriu o placar para o Colorado.

O resultado faz com que o Grêmio tenha a vantagem do empate na partida deste domingo. O Internacional, por sua vez, precisa ganhar por dois ou mais gols de vantagem, enquanto uma vitória mínima leva a decisão para os pênaltis.

LONGO TABU

O Internacional não sabe o que é ganhar o Campeonato Gaúcho desde 2016, quando bateu o Juventude. Depois disso, o Colorado chegou duas vezes na final, em 2017 e 2019, mas acabou perdendo para Novo Hamburgo e Grêmio, respectivamente. No geral, o time tem 45 títulos, sendo o maior campeão do estadual.

O Grêmio, por sua vez, tenta diminuir a vantagem do rival, que hoje é de seis títulos, e para isso quer conquistar o tetracampeonato seguido. É isso mesmo: o Imortal foi o campeão das últimas três edições do Gauchão, desbancando Brasil de Pelotas, Internacional e Caxias nas finais.

Grêmio e Internacional decidem o Gauchão de 2021 na Arena do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

AS CAMPANHAS!

Os dois times fizeram boas campanhas na fase classificatória. O Grêmio terminou na liderança com 24 pontos, um a mais que o Internacional. Nas semifinais, o Imortal venceu os dois jogos sobre o Caxias (2 a 1 fora e 2 a 0 em casa), enquanto o Internacional perdeu fora para o Juventude, por 1 a 0, e goleou em casa por 4 a 1.

SOBRE OS TIMES

O Grêmio chega na final do Gauchão defendendo os 100% de aproveitamento desde a chegada de Tiago Nunes. Sob o comando do substituto de Renato Gaúcho, o Imortal ganhou os oito jogos que realizou. A última vitória foi na quinta-feira, quando fez 6 a 2 no Aragua, na Venezuela, pela Copa Sul-Americana.

Na partida contra o Aragua, Tiago Nunes escalou um time todo reserva e muitos dos titulares sequer viajaram para a Venezuela. Assim, o Grêmio vai ter força praticamente máxima. O volante Thiago Santos foi liberado pelo departamento médico. Por outro lado, o zagueiro Kannemann continua de fora.

Já o Internacional não teve a oportunidade de poupar seus titulares na última quinta-feira, quando ganhou do Olimpia, por 1 a 0, no Paraguai, pela Copa Libertadores. Isso porque uma derrota complicaria a vida do Colorado em busca da classificação para as oitavas de final.

Sem muito tempo para treinar, Miguel Ángel Ramírez deve mandar a campo quase o mesmo time que iniciou no Paraguai. Uma mudança certa é a saída de Taison, que não está inscrito no Campeonato Gaúcho. Maurício é quem deve ser o seu substituto.