Gaúcho

GAÚCHO: Grêmio conquista o tetra e aumenta jejum do Internacional



A partida na Arena do Grêmio terminou empatada em 1 a 1, beneficiando o Tricolor, que ganhou na ida por 2 a 1

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 23 (AFI) – O Grêmio conquistou o tetracampeonato gaúcho na tarde deste domingo ao empatar com o Internacional, por 1 a 1, na Arena do Grêmio. No jogo de ida da final, o Imortal ganhou por 2 a 1 no Beira-Rio.

Enquanto o Grêmio chegou ao quarto título seguido, o Internacional viu o jejum aumentar para cinco anos. A última vez que o Colorado comemorou o Gauchão foi em 2016. Desde então, ficou três vezes com o vice.

TEVE DE TUDO

O Internacional começou a partida com mais posse de bola, mesmo porque precisava da vitória para evitar o título tricolor. Mas a primeira chance foi criada pelo Grêmio. Ferreira cobrou escanteio, Diego Souza ajeitou e Pedro Geromel, de frente para o gol, mandou pela linha de fundo.

A resposta colorada veio em uma saída errada de Maicon. Thiago Galhardo passou para Palacios finalizar para fora. Depois disso, o jogo ficou quente. Após um bate e boca, o lateral Rafinha (Grêmio) e o atacante Yuri Alberto (Internacional) foram expulsos pelo árbitro.

Empate na Arena do Grêmio deu o título ao Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Com mais espaço em campo, a partida ficou aberta. Rodinei exigiu grande defesa de Brenno e Matheus Henrique respondeu com uma bola na trave. Aos 51 minutos, Ferreira recebeu de Diego Souza, passou por Rodinei e mandou no cantinho de Marcelo Lomba, abrindo o placar para o Grêmio.

COLORADO VOLTA PARA O JOGO

No começo do segundo tempo, o Grêmio quase ficou ainda mais perto do título. Matheus Henrique fez uma boa jogada individual dentro da área e, mesmo sem ângulo, finalizou. Marcelo Lomba fez a defesa. Precisando da virada, o Internacional se lançou todo para o ataque.

Aos 21 minutos, Moisés cruzou e Rodrigo Dourado se antecipou ao goleiro Brenner para deixar tudo igual na Arena do Grêmio. A virada quase veio aos 30. Palacios recebeu de Nonato e finalizou rasteiro para boa defesa do goleiro tricolor.

CHANCES PERDIDAS

Nos minutos finais, o Grêmio passou a ter espaços e foi perdendo chances de matar o jogo. Vanderson acertou o travessão de Marcelo Lomba e Ferreira chutou em cima do goleiro colorado. Já nos acréscimos, Ricardinho mandou para fora com o gol aberto.

Sorte do Grêmio que essas chances perdidas não fizeram falta. Jogadores dos dois times voltaram a se estranhar após Ferreira comemorar um desarme na frente do banco de reservas do Internacional.