Geisy Arruda sobre namoro lésbico aos 15: ‘mãe quase cortou os pulsos’

Bissexual assumida desde 2019, Geisy Arruda não contou com o apoio da mãe quando assumiu o primeiro namoro lésbico. “Quando tinha 15 anos, eu namorei uma menina. Nossa, minha mãe quase cortou os pulsos, quase ficou depressiva”, explicou Geisy ao podcast ‘Mais do que oito minutos’.

A influencer detalhou qual tipo de mulher a atrai. “Minha ex era bem ‘menininho’, tinha cabelo curto, usava roupa masculina. Eu adorava. Para minha mãe, eu era o desgosto da família. Não dava para ficar com ela [namorada] em casa, eu pulava o muro. Quando era mais nova, gostava de um estilo mais ‘boyzinho’. Hoje, estou em uma pegada mais diferente, o que me atrai é o mulherão”, detalhou.