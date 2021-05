“Gelo” em Varanda, Natel barrado: Mancini testa Timão sem Jô e no 4-5-1 ousado para o clássico

O sábado (01) foi de muita movimentação no Corinthians às vésperas do clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista. Apesar de estar garantido antecipadamente nas quartas de final, o Timão pode ver a queda de Vagner Mancini em caso de derrota inédita na Neo Química Arena neste domingo (02), às 22h15 (horário de Brasília). Tanto que houve protesto da torcida no CT Joaquim Grava.

Um grupo de torcedores da Camisa 12 levou cruzes com os nomes do treinador e de alguns nomes do elenco, como Cássio, Fagner, Gil, Luan e outros. Por isso, a última atividade antes do Majestoso reservou novidades, desde a lista de relacionados. O meia Mateus Vital vai começar no banco.

Recuperado de uma artroscopia no joelho direito, realizada há pouco mais de um mês, Mateus vem treinado com bola nos últimos dias, mas não participa de um jogo desde 17 de março. A tendência é que Mancini coloque o camisa 22, se precisar, no decorrer do clássico.

Cauê deve ganhar chance no Majestoso na vaga do contestado Jô (Foto: Rodrigo Coca Ag Corinthians)



O volante Xavier virou baixa por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo, informou a assesoria do Corinthians. Quem ficou de fora da lista também foi Léo Natel, que recebeu sondagem de clube da Itália, e o colombiano Cantillo, por conta de suspensão – o volante foi julgado na quinta-feira e terá de cumprir mais um jogo de gancho devido a expulsão em 7 de março, em duelo contra a Ponte Preta.

O comandante alvinegro deve voltar a utilizar jogadores do chamado “time B”, como o zagueiro Raul Gustavo, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante Cauê.

A provável escalação do Corinthians deve ser:

Cássio; Fágner, Raul Gustavo (Bruno Méndez), Gil (Jemerson) e Lucas Piton; Gabriel, Camacho, Gustavo Mosquito, Luan e Otero; Cauê – 4-5-1

Outro que virou manchete na tarde deste sábado foi Rodrigo Varanda. O jovem revelado no Terrão mais uma vez ficou ausente da lista de relacionados e o portal “Meu Timão” informa que a causa é seu comportamento extracampo.

Leo Natel e Cantillo fora do clássico por questões técnicas? Antes eu achava que o Mancini estava perdido. Agora, eu tenho certeza! — João Paulo Cappellanes (@capelareal)

May 1, 2021





Aos 18 anos, Varanda teve sua imagem arranhada com a torcida principalmente nas últimas semanas, exatamente o período em que sequer participou das relações dos jogos contra River Plate (PAR) e Peñarol (URU), pela Copa Sul-Americana, Ituano e Ferroviária pelo Paulistão. Foram três os episódios, segundo a reportagem, por isso o “gelo” da diretoria e comissão técnica.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para o clássico:

Goleiros: Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson, João Victor e Raul Gustavo

Meio-campistas: Adson, Camacho, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Mateus Vital, Otero, Ramiro, Roni e Vitinho

Atacantes: Cauê, Gustavo Silva e Jô