GeneXus anuncia 24 vagas de emprego para a área de TI

A GeneXus, empresa global de soluções de desenvolvimento de software, está com 24 vagas de emprego abertas para profissionais da área de Tecnologia da Informação. A boa notícia é que além das oportunidades no Brasil, que podem ser presenciais ou remotas, há chances em outros países, como Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Panamá e Uruguai.

Dentre as posições disponíveis, destacam-se os cargos de analista desenvolvedor de sistemas, analista de sistemas, desenvolvedor, suporte, analista de BI, entre outras. As vagas são destinadas a profissionais de todos os níveis, incluindo estagiários, com preferência para aqueles com conhecimento na ferramenta GeneXus.

Além disso, a empresa também está recebendo currículos para seu banco de talentos. Isto é: caso não haja vagas compatíveis com o seu perfil, basta cadastrar o documento na página de carreiras da empresa para futuras oportunidades.

Muito além da busca por emprego, na plataforma é possível encontrar uma agenda de cursos para a capacitação profissional, que visa atender deste estudantes a desenvolvedores já experientes que desejam migrar para o universo low-code. Há treinamentos destinados, ainda, a profissionais com 50 anos ou mais que querem agregar mais conhecimento à sua bagagem profissional.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo da GeneXus devem acessar a página de Carreiras da empresa para cadastrar seu currículo. A lista completa de vagas abertas no Brasil e em outros países também pode ser conferida no endereço, assim como os requisitos e atribuições.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.