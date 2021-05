Geromel exalta Tiago Nunes e revela treinos exaustivos: “Focado nos detalhes”; capitão voltou ao time titular

Depois de ser eliminado na Libertadores, o Grêmio iniciou um processo de reconstrução no clube. O primeiro passou foi aceitar o pedido de Renato Portaluppi de deixar o clube. O adeus do ídolo mexeu com os bastidores do Tricolor, que repensou algumas decisões em relação ao futebol e questões administrativas da equipe gaúcha.









A contratação de Douglas Costa, atualmente no Bayern de Munique, da Alemanha, foi repensada pela diretoria. O meia-atacante, revelado pelo Imortal, não escondia o desejo de vestir a camisa tricolor novamente. Porém, o salário exorbitante do jogador fizeram com que a alta cúpula gremista desistisse de repatriá-lo, colocando fim no sonho do atleta e de parte da torcida.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio



Para o lugar de Portaluppi, o Grêmio trouxe Tiago Nunes. O profissional de 41 anos estava sem clube desde que deixou o Corinthians. Sua estreia no comando do Tricolor foi contra o Ypiranga, no dia 24 de abril. De lá para cá, o time venceu o Lanús, o Caxias e goleou o Aragua por 8 a 0 na Sul-Americana. Capitão da equipe, Pedro Geromel não poupou elogios ao professor.

“O Tiago tem se mostrado um profissional muito competente, estudioso, focado nos detalhes. A gente tem treinado exaustivamente uma série de questões táticas, posicionamento, bola parada. Tem se mostrado muito competente e capaz”, disse o zagueiro em entrevista coletiva. O defensor comentou sobre o jogo de volta da semifinal do Gauchão, contra o Caxias.

Grêmio do Renato tbm tava jogando muito naquela sequência contra times medíocres em 2020. A hora que pegar cachorro grande é que vamos poder analisar trabalho, postura, tática, alinhamento dos astros. E aqui não tem nada contra o Tiago Nunes, é só um asterisco pros emocionados. — Henrique Palynha (@Palyynha)

May 7, 2021





“Acho que esse jogo pode servir de exemplo para gente. Conseguimos construir um placar muito difícil na casa deles. Mas na Arena teremos que impor nosso jogo, impondo nosso jogo com respeito e muita vontade. Pois não foi fácil”, concluiu. Depois de vencer o Caxias na ida por 2 a 1, o duelo da volta está marcado para o próximo domingo (09), na Arena.