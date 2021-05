Gerson tem lesão confirmada e vira problema para Ceni contra a LDU pela Libertadores

O Flamengo ganhou um grande problema para a partida contra a LDU, na próxima terça-feira (4). Neste sábado (1°), a equipe confirmou que o volante Gerson tem uma lesão na posterior da coxa esquerda.

O clube informou que o camisa 8 já iniciou tratamento, mas ainda não confirmou sua ausência entre os relacionados para a viagem para o Equador, onde o time disputará a terceira rodada da Conmebol Libertadores.

O exame que confirmou a lesão do atleta foi feito depois que o mesmo sentiu dores no local durante o treinamento da última sexta-feira (30).

A reportagem da ESPN Brasil já havia informado que, dentro do clube, existia uma grande preocupação quanto à lesão de Gerson e sua gravidade, antes mesmo do exame ser feito.

