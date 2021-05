Gérson tem lesão detectada e pode desfalcar Flamengo em duelo contra a LDU pela Copa Libertadores

Um dos principais jogadores do Flamengo na atualidade, o meio-campista Gérson pode desfalcar a equipe na partida da próxima terça-feira (4). O Rubro-Negro vai ao Equador enfrentar a LDU pela terceira rodada do Grupo G da Copa Libertadores. O camisa 8 ainda ficou de fora da relação que estará no duelo diante do Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.









Segundo o clube, a lesão de Gérson é na parte posterior da coxa esquerda, detectada após exames feitos neste sábado (1). O camisa 8 iniciou o tratamento para, se possível, estar em campo pela Libertadores. Outro que está lesionado é Rodrigo Caio, que segue fora de combate.

Em seu Twitter, o Flamengo divulgou um comunicado sobre a situação do jogador: “O atleta Gerson realizou exame, que constatou uma lesão na posterior da coxa esquerda. Iniciou tratamento”. Inicialmente, a situação clínica de Gérson não era uma preocupação, mas os exames mostraram o contrário.

Situação de Gérson foi divulgada pelo clube (Foto: Reprodução/Twitter/Flamengo)



Para substituí-lo, o técnico Rogério Ceni tem como uma das alternativas mexer no esquema de jogo, adiantando Willian Arão para atuar como volante e optando pela entrada de mais um zagueiro, como Gustavo Henrique e Léo Pereira. Outra possibilidade é a utilização de João Gomes, formando dupla de volantes com Diego.

Hoje, às 21h05 (horário de Brasília), o Flamengo enfrenta o Volta Redonda pela primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca. Rogério Ceni deve escalar os principais jogadores, com algumas alterações.