Gestão financeira pessoal: 8 dicas para serem executadas imediatamente

O ano está na metade, mas nunca é tarde para fazer uma gestão financeira pessoal eficaz. Por isso, neste domingo (16) preparamos algumas dicas que podem ajudar muita gente a atingir as metas que foram estabelecidas antes.

8 dicas de gestão financeira pessoal para executar agora mesmo

Algumas atitudes financeiras eficazes se relacionam com investimentos seguros, economia diária, entre outras coisas. Contudo, algumas pessoas não fazem ideia de por onde começar a gestão financeira pessoal. Assim, com as sugestões contidas na matéria que segue, será possível elucidar várias questões acerca do assunto.

Uma boa gestão financeira é primordial para não se surpreender no fim do mês. Todavia, algumas ações vão muito além disso.

O controle do orçamento evita gastos desnecessários, assim como ajuda a direcionar os recursos adquiridos. Mas, para que se tenha realmente um bom êxito, certas estratégias práticas podem ser executadas.

1.Acompanhamento dos gastos

Essa é uma ação básica, mas que, pasmem, poucos praticam. No entanto, é um perigo real deixar todas as contas se acumularem, sem tentar entender o que está acontecendo.

Tal comportamento, certamente, acarretará em mais gastos no fim das contas. E é nesse momento que as dívidas tendem a se tornarem em grandes “bolas de neve”.

Para evitar a situação, é demasiado importante acompanhar o que se gasta, quanto e como. Uma boa forma de controle é utilizando aplicativos próprios, planilhas no computador ou mesmo um caderno.

O que se visualiza é melhor entendido. Provavelmente, de início, haverá surpresas, talvez desagradáveis, mas será eficiente.

2.Gestão financeira pessoal usando cartões de crédito

Os cartões de crédito são para ajudar nos momentos de maior dificuldade, quando não se pode pagar à vista. Contudo, alguns indivíduos fazem deles os principais meios de pagamento de tudo no qual se investe.

Esse é um erro fatal. Uma vez que o descontrole vem “do que não se vê” de imediato, remetendo ao item acima. Muitos acabam não tendo noção dos gastos e se endividam mais e mais.

Mas com um planejamento financeiro eficiente, não será preciso usar o cartão de crédito muitas vezes (ou nunca). Tudo o que se gastará vai se encaixar no orçamento mensal.

Obviamente que se deve contar com as urgências, entretanto, não será nada muito além do planejamento original.

3.Pagamento das contas até a data de vencimento

Eliminar juros e multas por pagamentos em atraso pode ser considerado um auxílio e tanto na gestão financeira. Pagar as contas em dia será um passo a mais no caminho para o êxito do reequilíbrio financeiro.

Uma boa estratégia é programar o orçamento contando com as contas básicas, como telefone, energia elétrica e água. Como os valores não são tão flutuantes, você saberá aproximadamente quanto terá que dispor por mês para não ficar devendo.

4.Importar-se com reservas financeiras

As reservas são parte da gestão financeira pessoal eficaz. Uma vez que você elimine o excesso dos hábitos consumistas, cortando despesas supérfluas, poderá sobrar dinheiro no fim do mês.

Assim, é preciso definir um valor que será guardado, de preferência em uma conta no banco. Caso sobre um pouco mais, faça duas reservas: uma para despesas extras e outra para projetos futuros.

5.Consumo sem exageros

Ter consciência de gastar apenas o necessário é como retomar o controle para suas mãos. Jamais compre por impulso, analise as compras por um tempo, pesquise preços, bem como peça descontos.

O que se adquire sem necessidade tende a levar ao endividamento. Todavia, caso não haja comprometimento do trabalho dentro do planejamento financeiro, isso não será um grande problema.

6.Invista em algo

Os investimentos, em geral, podem trazer rentabilidade efetiva para os patrimônios pessoais. Dessa forma, é interessante definir, tal como se fará com a reserva financeira, um valor para investimentos em títulos, ações, assim como em fundos.

Mas, antes de tudo, deve-se estudar qual é o melhor investimento, de acordo com o perfil do usuário. Usar de cautela sempre levará a transações mais seguras.

Alguns aplicativos de gerenciamento personalizam os investimentos. Portanto, a opção escolhida será a de um ativo compatível exatamente com o perfil investidor.

Um suporte personalizado vai direcionar os caminhos que o consumidor pode seguir dentro mercado financeiro. Reduz-se, então, os riscos e aumentam-se as chances de sucesso na transação.

7.Faça um calendário financeiro

Ao criar um calendário financeiro você poderá contemplar quando receberá seu salário e quando deverá efetuar os pagamentos. Esta ação simples o ajudará a ficar mais ciente das datas em que terá mais dinheiro, ajudando a evitar problemas como o pagamento de juros.

8.Na gestão financeira pessoal não faça compras por impulso

Este é o principal problema que você pode enfrentar para ter uma vida financeira saudável, porque elas podem drenar sua renda e suas contas bancárias. Analise se precisa do que vai comprar, para que vai usar e com que finalidade. Caso responda não em alguma questão, “saia” correndo.

Dicas para melhorar as finanças e evitar gastos desnecessários

Obter conselhos sobre gestão financeira pessoal pode ser um pouco confuso, pois são introduzidos termos que não são tão comuns. Portanto, a lista a seguir se concentra em tornar as coisas mais simples para obter as melhores chaves para administrar bem o seu dinheiro.

Definir metas financeiras;

Identificar toda a sua renda;

Fazer uma lista de todas as suas despesas;

Dividir suas despesas em fixas e variáveis;

Considerar como reduzir, tanto quanto possível, suas despesas fixas;

Considerar a eliminação de tantas despesas variáveis ??quanto possível;

Analisar se você tem um saldo positivo no final do mês;

Fazer um orçamento mensal alinhado com seus objetivos;

Estabelecer seus limites e aprender a dizer a si mesmo “não”;

Criar um fundo de emergência e antecipar os riscos;

Identificar as dívidas;

Priorizar o pagamento das dívidas;

Não contrair dívidas para cobrir outras;

Entrar na moda do “faça você mesmo” para economizar;

Converse com outras pessoas sobre estratégias financeiras;

Guarde dinheiro sempre que precisar;

Invista sempre que puder;

Aprenda constantemente sobre educação financeira;

Cuide de sua saúde física.

Cuidar da gestão financeira pessoal é tão importante quanto cuidar de sua saúde física. Na verdade, andam mais de mãos dadas do que podemos entender, pois são complementares. Então, siga as dicas e melhore suas economias.