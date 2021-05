Gil do Vigor lançará livro sobre sua história: ‘virou um ato de resistência’

Gil do Vigor dá mais um passo na sua carreira pós BBB21. Nesta sexta-feira (14), o economista divulgou que lançará o seu primeiro livro, no qual irá contar a sua história de vida.

A novidade veio no mesmo dia em que o ex-bbb sofreu ataques homofóbicos de Flávio Koury, conselheiro do Sport, time que é torcedor. “Em um dia como esse é cada vez mais importante contar minha história”, escreveu o pernambucano. Gil disse que estava animado para dividir a conquista com os fãs: “Com o que aconteceu hoje, meu livro virou um ato de resistência também”, finalizou.

A obra será lançada pela Globo Livros e, segundo o ex-bbb, em junho já estará disponível para o público.