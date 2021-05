Gil do Vigor pede desculpas após fãs criticarem saídas na pandemia

Gil do Vigor, ex-participante do Big Brother Brasil 21, pediu desculpas a um seguidor no Twitter após ser criticado por suas saídas em meio à pandemia do novo coronavírus.

O assunto surgiu um dia após Gil jantar com Neymar, Thiaguinho, Tirullipa e as ex-BBB’s Flayslane, Munik Nunes e Kerline, em um restaurante em São Paulo.

“Ele está errado sim! É uma coisa que eu critico e sou contra! Estou chateado e decepcionado pois poderia ser evitado! Não vou passar mão na cabeça, apenas isso”, escreveu um seguidor, que tem uma foto de Gil no perfil.

O economista então respondeu: Desculpa!

Outros usuários da rede social criticaram o comportamento de Gilberto. “Gkay fazendo dancinha TikTok na casa dela com algum convidado: ‘a pandemia não acabou’. Neymar, Gil do Vigor, Flay, Kerline, Thiaguinho, Rafa Cunha, Tirulipa, etc no Paris 6: ‘mas gente, o restaurante está liberando, isso não é aglomerar’, escreveu uma seguidora.