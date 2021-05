Gil do Vigor se emociona ao virar boneco de Olinda: ‘faço parte da história’

Pernambucano de corpo e alma, Gil do Vigor não escondeu a felicidade ao ganhar um Boneco de Olinda, símbolo cultural do estado, como homenagem. O ex-BBB utilizou o instagram nesta terça-feira (25) pare agradecer pelo presente.

“Hoje eu fiquei tão emocionado ao saber que tenho a minha própria versão do boneco de Olinda. . Os bonecos de Olinda representam grande parte da cultura do meu povo e, com certeza, da minha também. Me sentir capaz de poder representar algo que me marcou é simplesmente surreal. Agora, mais do que nunca, eu faço parte da história que eu sempre compartilhei e admirei”, escreveu o economista na rede social.