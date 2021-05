Gil revela ter sofrido primeiro ataque homofóbico após BBB21

O ex-bbb Gilberto Nogueira revelou ter sofrido o primeiro ataque homofóbico desde que saiu do Big Brother Brasil. O economista desabafou sobre o ocorrido no Twitter e recebeu o carinho de amigos e fãs.

“Posso garantir, ainda machuca MUITO! Mas sigo firme e providências serão tomadas”, disse o pernambucano. Gil ainda reforçou como o preconceito machuca: “Tirando o dia off para não perder minha alegria por tudo que venho vivendo…… É muita dor!”.

O ataque veio de Flávio Koury, conselheiro do Sport – time pelo qual Gil torce. Em tom homofóbico, ele criticou a dança do ex-bbb realizada no dia em que o pernambucano foi homenageado pelo clube. Na ocasião, Gil parecia super feliz e até postou foto no Instagram. Confira:

“Aqui nasceu a leãozada, derivação da cachorrada. A mordida mais potente do Brasiiiiil”, escreveu | Reprodução: Instagram

Segundo o Globo Esporte, em áudio vazado, Koury diz: “Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou no bordel, ou onde ele quisesse, eu não estava nem aí. Mas foi dentro da Ilha do Retiro, né rapaz. Isso é uma desmoralização. Isso é ausência de vergonha na cara”.