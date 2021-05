Gil, Tayrone, Carlinhos Brown e muito mais: confira lançamentos musicais de maio

O projeto foi feito pelo casal de músicos Analu Paredes e Arthur Nogueira, com participação de Gilberto Gil. “O Amor” é uma MPB com poesia cheia de metáforas, que traz uma atmosfera de paz e profundidade.

Sabe quando a cabeça da pessoa está em outro lugar? Essa é a história de “Gemido Mudo”. A música fala sobre um relacionamento que vive um momento complicado, no qual uma das pessoas vive pensando em outro contatinho quando está com o companheiro.

Com clipe gravado na praia de Inema, em Salvador, a faixa fala sobre uma grande paixão. “Quero ser condenado e, no lugar das algemas, usar uma aliança com seu nome cravado”. Isso que é declaração!

O albúm é um encontro entre a música sertaneja produzida no Brasil com o folk norte-americano. Ao todo, são três faixas em português, uma instrumental e seis em inglês – com arranjos orquestrais e forte influência cinematográfica.

Rita é baiana de Salvador e além de explorar diversos ritmos da música brasileria, também é compositora da Mangueira, uma da smaiores escolas de samba do Brasil. “Nenhuma Batucada” explora um sentimento de nostalgia, tão presente no contexto da pandemia que o mundo vive atualmente.

O EP visual conta com duas canções: “Na Água de Oxum”, em parceria com Margareth Menezes e Linn da Quebrada, e “Bang de Batidão”, em parceria com o rapper Wendell.

O single da dupla faz parte do projeto “Bola de Neve”, que contará com mais lançamentos. Gabi Martins é amiga da dupla há alguns anos e foi a primeira convidada do projeto.

O single é um pop-arrocha com elementos musicais modernos e uma pegada romântica. A composição é do próprio Lucas Deluti e de Luciano Pinto, e conta com a participação especial de Kevi Jonny, grande expoente do arrocha no Brasil.

“Me apaixonei pelo funk assim que cheguei no Brasil! É alegria, amor, vibração. É isso que eu quero que as pessoas sintam quando ouvirem essa música”, afirmou.

Mistura África e Brasil!

Este é o segundo álbum da cantora, compositora e educadora angolana radicada no Brasil. O disco surge da nasce da mistura das raízes tradicionais e folclóricas de Angola, com as claves afro-brasileiras do candomblé.

Para quem acredita que os opostos se atraem.

A música era “só” um presente feito para a namorada no início da pandemia da covid-19, mas se tornou também um single autoral. Ela é bem particular e fala sobre as características do casal – que você com certeza vai se identificar.

Desbloqueado – Diego e Victor Hugo

Para quem já foi traído.

Muita gente se identifica com essa letra. A “moda” conta a história de uma traição que é descoberta por um dos parceiros, que põe fim na história de amor. A dupla também é interpreta o hit “Facas”, com participação de Bruno & Marrone, faixa ultrapassou 217 milhões de visualizações.

Seguro as pontas – Thiago Bertoldo

Para quem está passando a quarentena com o mozão.

Este é a primeira faixa solo de Thiago Bertoldo, dupla de Thaeme. A música foi feita em homenagem ao seu relacionamento com Geórgia Fröhlich, com quem está participando do reality show “Power Couple Brasil”.

Só depende de um sorriso seu – Taís Nader

Para quem busca esperança!

A música fala sobre ter esperança de dias melhores em meio aos impactos da pandemia. Com a risada gostosa da filha Luciana, Taís canta sobre como o sorriso é a saída para superar a tristeza.

Para relembrar.

Delia assinou a direção musical de vários espetáculos premiados, como “Elis – A Musical”, “Milton Nascimento – Nada será como antes” e “Chacrinha – O Musical”. Neste novo projeto, ela traz canções de compositores como Ivan Lins e Guilherme Arantes.

Giovani Cidreira – Nebulosa

Para refletir!

Nebulosa” promete levar o ouvinte para uma noite fria e reflexiva. A música mistura pop romântico estilo anos 90, com referências do R&B e do pagodão baiano.

Cantos de Pisar o Chão – Flor de Imbuia

Para dançar!

O álbum é uma mistura de ritmos, que conta com referências melódicas, culturais e artísticas do Nordeste. A faixa “Côco de Pedra Pequena” foi inserida na playlist Raízes Brasileiras, no Spotify, o que aumentou a expansão do álbum e da própria banda.