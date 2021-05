Os brothers estão na pista de dança da Festa ‘Memórias’ do BBB21 quando começa a tocar a música “This Is Me”, do The Greatest Showman Cast. Gilberto se empolga cantando e diz: “Esse sou eu, eu aprendi no Big Brother, que eu posso ser quem eu sou, e as pessoas me aceitam como eu sou, não tem problema”. O pernambucano se emociona e grita cantando a música. Fiuk, Juliette e Camilla de Lucas acompanham a canção, dando apoio ao doutorando em Economia.