Gilberto declara para Juliette em Festa ‘Memórias’ do BBB21: ‘Todo mundo aqui gosta muito de você’ | casa BBB

Gilberto que está próximo dos brothers comenta: “Não Juliette, é pra chegar na conclusão que todo mundo aqui gosta muito de você, de verdade e principalmente Camilla(De Lucas), eu. Juliette o interrompe: “Sim, eu acabei de dizer a ela(Camilla de Lucas) que eu não duvido do sentimento de ninguém”. “É porque quando você fala isso, parece é que eu e Camilla estamos nos juntando para tirar você”, fala o pernambucano. “Claro que não”, grita Juliette, mas Gilberto segue: “Mas parece Ju, quando você fala que eu somente me direciono a Camilla e a Fiuk e o inverso também e hoje disse que a gente estava excluindo você, duas vezes…jamais, ela (Camilla de Lucas) se preocupa com você e eu também…”