Gilberto fala sobre desentendimento entre sisters e reclama no BBB21: ‘Os três estão no Paredão, gente’ | casa BBB

“Biscoito?”, questiona o paulista. “Ela e a Camilla, não entendi muito bem, não. Aí depois ela disse que está triste, que está sozinha”. Fiuk pergunta sobre quem o brother está falando, e o pernambucano comenta: “Juliette está sozinha, como se eu e a Camilla estivéssemos deixando ela sozinha. Os três estão no Paredão, gente. Eu estou no meu sétimo Paredão, pelo amor de Deus”. “Ah, fala sério. Não, ela está viajando, ela está viajando”, critica o cantor.

Gilberto continua: “Aí ela está lá. A Camilla ficou triste. A Camilla apoiou ela sempre, né. Olha como a Cami está ali, arrasada. O Paredão mexe, eu sei que mexe com as pessoas, sabe?” “E outra, estamos nos dias finais. Nada a ver discutir agora por causa de nada”, aponta o paulista. “Olha a Cami como está, coitada. E ela (Juliette) também, ficou arrasada, chorando… o Paredão mexe com a gente, muito“.