Gilberto se declara para Camilla de Lucas em Festa Memória do BBB21: ‘Tenho muito orgulho da mulher que você é’ | casa BBB

O pernambucana rememora e fala com a influenciadora: “Pensa no dia do Paredão Falso, que Deus nos preparou, nos separou, para ser essa edição por algum motivo”. Ele continua: “A gente não sabe o que está acontecendo lá fora e como nossa vida nunca mais vai ser a mesma, você falou para mim na primeira festa com artista: ‘Garoto, você tem noção de que nossa vida ja mudou?’. A carioca diz que lembra desse fato: “Ainda bem que a gente se deu bem desde o começo”. Os dois se abraçam. “Tenho muito orgulho da mulher que você é, de verdade, quando eu falo é com toda sinceridade, se eu tivesse lá fora eu torceria para você”, declara Gilberto para Camilla de Lucas.