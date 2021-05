Giovanna Lancellotti curte pousada de Bruno Gagliasso em Noronha; veja fotos

Neste domingo (23), Giovanna Lancellotti matou a internet de inveja ao postar fotos na pousada do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha, Pernambuco. A atriz está passando as férias na Ilha e já postou fotos de diversas paisagens encantadoras. Confira:

Além do visual da pousada, o que chamou atenção também foi o corpo da atriz, que aparece malhada e bronzeada na piscina. Giovanna recebeu diversos elogios nos comentários, mas em entrevista recente à revista Quem, já disse que sua autoestima varia de acordo com o humor.

A pousada

Bruno Gagliasso e a esposa possuem duas pousadas em Fernando de Noronha: a Maria Bonita, primeiro investimento do casal no ramo da hotelaria, e a Maria Flor, inaugurada durante a pandemia da covid-19 e onde Lancellotti está hospedada. A pousada é de luxo e o pacote de casal com quatro diárias sai por cerca de R$ 7.400.