Brasileiro

Giva se anima com preparação do Figueirense e garante “foco total” na Série C



No Grupo B da Série C, Figueirense estreará contra o Novorizontino

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 26 (AFI) – O atacante Giva está animado com a preparação do Figueirense para a Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar das dificuldades que o time deve encontrar ao longo do caminho, um ano após o rebaixamento na Série B, o atleta acredita que o Figueirense fará uma grande competição.

“Temos trabalhado forte. A Série C é uma competição difícil, mas é o torneio que a gente almeja. Foco total nessa competição. A preparação está sendo muito boa. Vai ser muito interessante nossa participação nesse campeonato”, disse Giva.

Pronto para a estreia. (Foto: Patrick Floriani / FFC)

TREINO!

O time do técnico Jorginho treinará nesta quarta e quinta-feira pela manhã, no CFT do Cambirela. A viagem para o interior paulista acontecerá no início da tarde de quinta-feira. Na sexta, Jorginho comandará o último treinamento antes da estreia na competição nacional.

“A gente vem melhorando e nossa expectativa é boa. Não vai ser fácil, mas estamos nos preparando bem. Com certeza dará frutos no futuro”, comentou o atacante.

ESTREIA!

Desde a eliminação nas quartas de final do Campeonato Catarinense para a Chapecoense, a diretoria do Figueirense contratou acertou reforços para a Série C. São eles: o zagueiro Edson Henrique, o lateral-direito André Krobel e os atacantes Roberto e Diego Tavares.

O Figueirense está no Grupo B da Série C ao lado de Novorizontino-SP, adversário de faz primeira apresentação em 29 de maio, às 16 horas, Criciúma-SC, Ituano-SP, Botafogo-SP, São José-RS, Ypiranga-RS, Paraná-PR, Oeste-SP e Mirassol-SP.

“Jogo duro, mas se a gente fizer o que o professor vem pedindo, o que a gente vem treinando, sairemos com resultado positivo. É importante pontuar fora de casa. Focado para isso”, finalizou Giva.