Go2Go recruta para a área de tecnologia

A Go2Go, startup que oferece soluções de gerenciamento multicanal de marketplaces, PDV e entrega de pedidos, está recrutando profissionais para a área de tecnologia. As contratações visam reforçar o time para atender às demandas e suportar o crescimento da empresa.

Atualmente, estão disponíveis cinco vagas para a posição de analista desenvolvedor back-end. Deste total, duas são delas são para nível pleno e as outras três para nível júnior. Para concorrer a qualquer uma das oportunidades, é preciso ter superior completo em Ciências da Computação, Engenharia, Sistema da Informação ou áreas afins. Também é importante ter conhecimento em WEB APIs, ASP.NET MVC, utilizando a linguagem C#, assim como algumas habilidades, como autonomia, proatividade e capacidade para trabalhar em equipe.

No cargo de analista desenvolvedor back-end, os profissionais serão responsáveis pelo desenvolvimento de software, avaliação de risco, definição de arquitetura e participação em definição de soluções teste. Por isso, muito além dos requisitos obrigatórios mencionado anteriomente, experiência com entity framework e metodologias ágeis (Scrum/Kanban), assim como no segmento de food service e no desenvolvimento de micro-serviços serão consideradas diferenciais competitivos importantes, segundo a empresa.

Como participar do processo seletivo

Os interessados em concorrer a qualquer uma das posições disponíveis podem acessar a página de recrutamento da empresa para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo. Na plataforma, empresa ressalta que está a procura de pessoas motivadas e competentes para se juntar à sua equipe.

