GOIANO: Grêmio Anápolis e Vila Nova empatam no primeiro jogo da final

GOIANO: Grêmio Anápolis e Vila Nova empatam no primeiro jogo da decisão



O segundo e decisivo jogo das finais será realizado no próximo domingo, dia 23 de maio, a partir das 16h, no OBA

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Anápolis, GO, 16 (AFI) – Pela primeira vez na grande final da elite do Campeonato Goiano, o Grêmio Anápolis recebeu o Vila Nova na tarde deste domingo (16), no estádio Jonas Duarte, no jogo de ida da decisão estadual e em uma partida muito disputada, as equipes empataram em 1 a 1, levando a decisão para o jogo da volta.

O JOGO

Com moral após ter eliminado o atual campeão Atlético-GO nas semifinais do estadual e jogando em casa, o Grêmio Anápolis foi quem começou a partida levando perigo quando Ronald, aos dois minutos de jogo, pegou uma sobra e quase abriu o placar da partida.

O Vila respondeu com Arthir Rezende, aos 11, para uma boa defesa de jordan. Matheus Martins criou mais uma chance para os donos da casa, mas sem objetividade, os times foram para o intervalo empatados em 0 a 0.

Logo na volta para o segundo tempo, aos três minutos, Kelvin cruzou na medida para Henan, que de letra abriu o placar para o Vila Nova. Após o gol sofrido, o Grêmio Anápolis foi para o ataque e criou boas chances com Matheus Martins e Lucão, que conseguiu empatar a partida aos 18 minutos, após cobrança de escanteio. A Raposa ainda tentou virar o placar, porém, com os dois times já cansados em campo, a partida acabou empatada em 1 a 1.

DECISÃO

O segundo e decisivo jogo das finais será realizado no próximo domingo, dia 23 de maio, a partir das 16h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia.