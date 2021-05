Goiás fecha com Alef Manga, artilheiro do Carioca, e brinca nas redes sociais para anunciar reforço

A goleada do Flamengo neste sábado (8) marcou o fim da passagem de Alef Manga pelo Volta Redonda. Mas o atacante não ficará nem um minuto sem novo clube.

Isso porque o Goiás anunciará o artilheiro do Campeonato Carioca nas próximas horas. O clube esmeraldino já até preparou o terreno com duas brincadeiras nas redes sociais.

Em seu perfil no Twitter, o Goiás postou uma foto com uma camisa 11 pendurada na rede de um gol. Depois, colocou uma imagem da manga da camisa do clube e brincou: “Entendedores entenderão”.

Alef Manga se apresentará ao Goiás nos próximos dias para tentar dar sequência a uma temporada iluminada na carreira até agora. Em 14 jogos, o atacante soma 12 gols.

O atacante de 26 anos é o artilheiro do Campeonato Carioca, com nove gols, marca que torcerá para não ser batida por Pedro e Gabigol. A dupla do Flamengo soma seis e cinco gols, respectivamente.

Antes do Volta Redonda, Manga atuou, entre outros clubes, por Cascavel, Maringá, Oliveirense (Portugal), Coruripe, ASA e Resende. Agora terá a chance de atuar na Série B do Brasileiro.