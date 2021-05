Brasileiro

Goiás tenta acerto com Dadá Belmonte, do Água Santa



Dadá tem apenas 24 anos e nos últimos anos se destacou jogando pelo time de Diadema

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Goiânia, GO, 21 (AFI) – Focado na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, o Goiás tem mirado reforços do futebol paulista e tem insistido na contratação do atacante Dadá Belmonte (foto abaixo), um dos destaques do Água Santa no Campeonato Paulista da Série A2.

Dadá tem apenas 24 anos e nos últimos anos se destacou jogando pelo time de Diadema. Tanto é que geralmente atua pelo Água Santa no Estadual e no segundo semestre acaba sendo emprestado para times de maior expressão. Foi assim em 2019 com a Ponte Preta e em 2020 com o Náutico.

O jogador seria apenas mais um dos reforços que o técnico Pintado indicou à diretoria para o segundo semestre. Atualmente, o clube negocia com o atacante Bruno Mezenga, Matheus Salustiano e Éverton Brito, todos que vestiram a camisa da Ferroviária no Paulistão.

Com a semana livre para trabalhar, o Goiás estreará na Série B no próximo dia 31 de maio, quando visitará o Sampaio Corrêa às 20 horas, em São Luís, no Maranhão.