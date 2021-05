A Golden SKY tem empregos em São Paulo para a função de Atendente de e-Commerce. São três oportunidades disponíveis com salários a partir de R$1.460,00 por mês. Confira, a seguir, todas as informações sobre as vagas e como se candidatar!

Golden SKY tem empregos em São Paulo

A Golden SKY está com a oferta de três vagas de emprego para o cargo de Atendente de e-Commerce em São Paulo. Além disso, a empresa oferece aos contratados remuneração entre R$1.460,00 e R$1.500,00 mais o seguinte benefício:

Os novos funcionários terão como atividades a serem desempenhadas a realização do atendimento aos cliente de forma virtual por telefone, chat ou e-mail, de modo a auxiliar na finalização de pedidos ou esclarecimento de dúvidas, participação para elaborar estratégias comerciais e realização de cadastro de produtos no site da empresa.

Como se inscrever

A empresa Golden SKY tem empregos para Atendente de e-Commerce. Para se inscrever, os interessados devem acessar a página de participação, levando em consideração todas as informações para participar do processo de seleção.

A Golden SKY surgiu com o objetivo de tornar acessível ao público uma grande diversidade de produtos domésticos internacionais, visando oferecer aos seus clientes sempre um serviço e produtos de alta qualidade, além de possuir grande experiência no segmento e-Commerce. Portanto, não perca tempo e faça agora mesmo a sua candidatura.

