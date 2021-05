Goleiro Bruno desiste de aposetandoria e acerta com clube carioca

Carioca

O Atlético Carioca vai disputar a Série C do Estadual Carioca e anunciou acerto com goleiro Bruno

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ,17 (AFI) – Não durou nem uma semana a aposentadoria do goleiro Bruno, que ficou marcado por ter sido ex-presidiário. No meio da semana ele anunciou que iria pendurar as chuteiras, mas neste domingo divulgou que já tem novo clube: o Atlético Carioca que vai disputar a Série C do Estadual Carioca.

PROMESSA FAKE

A promessa de Bruno, divulgado em suas redes sociais, era de trabalhar no mercado financeiro e esquecer o futebol.



“Futebol é coisa do passado, ficou no passado. Aposentei a luva. Parei. Deu para mim (…) Recomeço. Galera, meu novo trabalho daytrader”, tinha falado Bruno em vídeo nas redes sociais.

Bruno volta atrás em sua aposentadoria

NOVA POLÊMICA

Mas no sábado, o clube anunciou seu mais novo e polêmico reforço.



“Seja Bem-vindo! Bruno Souza é o vigésimo quinto reforço anunciado oficialmente para disputa do campeonato carioca série C 2021”, diz o comunicado do clube compartilhado nas redes sociais.

TRAJETÓRIA MARCADA

Desde que deixou a prisão, Bruno tentou jogar futebol. Mas vários clubes desistiram dele após sofrerem pressão.

Ex-goleiro do Flamengo, Bruno defendeu o Rio Branco Futebol Clube, do Acre, na Série D do Brasileiro do ano de 2020. Ele está solto, porém, em regime semiaberto desde julho de 2019.

Isso porque cumpriu – oito anos – parte da pena de mais de 22 anos prisão pela morte da modelo Eliza, mãe de seu filho. Este crime ocorreu em 2010 e a condenação em 2013.