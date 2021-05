Golpes em nome do PIX: Saiba quais são e como evitar

PIX é uma inovação para transferências e recebimentos

O PIX é uma novidade que já está implícita na rotina das pessoas, visto a facilidade que essa ferramenta trouxe para transferências e recebimentos. Através do PIX é possível transferir instantaneamente qualquer valor em qualquer dia da semana e em qualquer horário.

O BCB (Banco Central do Brasil) informa em seu site oficial que o PIX é uma ferramenta segura, desenvolvida por meio de algoritmos confiáveis e criptografia.

No entanto, é importante que o usuário do PIX se atente a alguns fatores referentes à segurança. Já que existem ameaças externas de golpes e fraudes utilizando o nome do PIX.

Mensagens suspeitas podem chegar por diversos meios

Se recebeu uma mensagem solicitando que você acesse algum link, é importante que não clique no link da mensagem.

Pois, na hora de realizar um PIX, você pode abrir diretamente o aplicativo do banco para realizar a transação. Por isso, não há nenhum tipo de link originalmente por parte da ferramenta para concluir a transição.

Sendo assim, você deve se atentar ao possível recebimento de links suspeitos por e-mail ou aplicativo de mensagem. Bem como, contatos com links por SMS.

Da mesma forma, deve ter atenção às mensagens que pedem atualização cadastral ou solicitam que informe seu Token ou algum código que recebeu no seu WhatsApp.

Os bancos geralmente possuem procedimentos específicos que não expõem os seus dados dessa maneira.

Cuidado com WhatsApp clonado, desconfie de mensagens que solicitam PIX

Caso receba mensagens por aplicativos solicitando um PIX, desconfie, mesmo se for mensagem de um conhecido ou amigo próximo. Ainda que a mensagem seja oriunda do WhatsApp verdadeiro dessa pessoa.

Há alguns tipos de golpes atuais nos quais pessoas que são vítimas de clonagem do seu WhatsApp. Assim, o fraudador utiliza de seus contatos para solicitar uma transferência via PIX.

Geralmente, são mensagens sem muitos dados particulares. Bem como, sempre com muita pressa para evitar que a pessoa contatada desconfie ou possa pensar sobre o ocorrido.

Confirmações diversas

Por isso, sempre procure confirmação com parentes ou outros amigos para verificar se essa mensagem é real. Além disso, sempre que for fazer um PIX procure conferir os dados antes da confirmação para que não faça uma transferência por engano.

Caso você tenha o seu WhatsApp clonado, procure avisar às pessoas através das redes sociais ou solicite à algum amigo que avise seus contatos principais. Evite expor seu telefone pessoal em redes sociais ou outras formas que são muito acessíveis. No entanto, na atualidade, é necessário se proteger e buscar se atualizar, já que novidades como o PIX podem atrair novos golpes e fraudes.