Google ensina de graça como encontrar emprego online na pandemia

Desde o início da pandemia, se recolocar no mercado ou encontrar um emprego não está sendo uma tarefa simples. Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 14,3 milhões de pessoas terminaram o último trimestre de 2020 desempregadas. É a maior taxa de desemprego desde 2012.

Foi pensando nisso que a Google criou a iniciativa “Jornada de Carreiras”, que deve reunir dicas e boas práticas para quem busca iniciar ou desenvolver sua carreira. Os conteúdos fazem parte do programa Cresça com o Google e serão produzidos exclusivamente por especialistas em recrutamento da empresa.

Confia quatro dicas de recrutadores para você conseguir se destacar nas próximas oportunidades no mercado:

1. Busca das vagas

No Google é possível pesquisar vagas e filtrar a busca por profissão ou interesse. Basta procurar pela área de formação na página inicial. Ao encontrar uma vaga que tenha a ver com o seu perfil, basta clicar em Salvar. Além disso, para não perder oportunidades, é possível habilitar a opção de alerta e receber uma notificação quando novas vagas abrirem.

(Google/Reprodução)

2. Currículo de destaque

Uma dica fundamental para garantir mais chances no mercado é enviar currículos com abordagens diferentes e adaptados para cada vaga, já que cada empresa possui um perfil. “Essa criação do currículo é geralmente informativa, ou seja, ele vai contar aos recrutadores sobre quem é você. É importante que essa história esteja de acordo com o perfil da empresa, e tenha os dados que a vaga pede”, afirma Lia Romano, coordenadora de Programas de Estágios no Google. Ela ressalta que adaptar não significa “criar” habilidades que você não tem.

3. Preparo para a entrevista

Com a maioria das entrevistas atualmente sendo realizadas por videochamadas, buscar um ambiente mais tranquilo e distante de barulhos pode tornar a conversa mais agradável para as duas pessoas. Além disso, um diferencial é colocar-se como protagonista na entrevista, respondendo aos questionamentos dos recrutadores e também fazendo perguntas relevantes sobre a vaga ou a empresa. No entanto, é fundamental manter uma comunicação clara, tranquila, objetiva e respeitosa com o momento de fala da outra pessoa.

“Na entrevista, deixar tudo de improviso, pode ser muito ineficiente. Se você se organizar bem, suas respostas serão muito mais estratégicas. É essencial, por exemplo, documentar tudo o que pesquisar para a entrevista, incluindo informações sobre a empresa, e listar suas competências, previamente, justificando cada uma e as exemplificando com experiências profissionais ou acadêmicas anteriores”, diz Romano.

O programa do Google “Jornada de Carreiras” deve reunir dicas e boas práticas para quem busca iniciar ou desenvolver sua carreira (Reprodução)

4. Mais confiança

Segundo Karen Novaes, especialista de recrutamento da Google Brasil, a autoconfiança é essencial para qualquer processo seletivo. “Auto-conhecimento é importantíssimo na manutenção da confiança própria. Entender que todo mundo pode se sentir inseguro e saber reconhecer a sua fonte de insegurança, te ajudará a pensar em ferramentas para solucionar qualquer medo”, afirma.

Antes de ir para a entrevista, é essencial reconhecer sua trajetória profissional como uma história, com altos e baixos, acertos, erros e, mais importante, o que aprendeu com eles. “Elabore uma lista de perguntas e respostas, incluindo questões como, por exemplo, ‘Como você se encaixa no perfil da nossa empresa?’ ou ‘Quais habilidades e/ou competências você possui que fariam sentido para esta vaga?’. Com a preparação, o candidato ficará mais confiante de suas respostas”, conta Novaes.

Se você tem interesse em participar do programa Cresça com o Google, basta acessar o site e fazer sua inscrição.