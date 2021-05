Google Fotos deixará de ser gratuito em 1 mês: você está preparado?

O Google Foto perderá o armazenamento gratuito ilimitado daqui a exatamente um mês. A novidade, que foi anunciada em novembro de 2020, finalmente se concretizará. Conforme determinado pelo serviço, a partir de 1º de junho, armazenamentos que ultrapassem 15 GB serão cobrados.

Em uma matéria anterior, o TecMundo explicou algumas condições da mudança, como o fato de o limite de 15 GB não levará em conta a qualidade da imagem ou vídeo armazenados. Além disso, os arquivos salvos no serviço até a data limite não serão afetados. Em outras palavras, isso significa que somente as imagens enviadas a partir de junho deste ano serão consideradas.

Embora de início esse número não seja impressionante, ele maior do que se vê em outros serviços — o iCloud da Apple, por exemplo, oferece somente 5 GB gratuitos. No entanto, caso você queira pagar por mais armazenamento, o custo-benefício do Google Fotos permanece satisfatório. Confira abaixo o valor e características de cada plano:

Planos pagos oferecidos pelo Google One.Fonte: Kris Gaiato/Reprodução

Para fins de comparação, o iCloud oferece 50 GB por R$ 3,50 mensais; 200 GB por R$ 10,90; e 2 TB por R$ 34,90. Vale lembrar que o serviço, por fazer parte do ecossistema da Google, possui conexão com o Google Drive, Gmail e outras plataformas da empresa. Além disso, para aqueles que assinarem o plano de 2 TB ou mais, é oferecido VPN gratuito para Android ou armazenamento extra.

Por fim, outra boa notícia é que grande parte dos usuários não terá que migrar para os planos por assinatura imediatamente. Segundo informações da própria Google, 80% das pessoas que usam o serviço não atingirão o limite de 15 GB até pelo menos 3 anos.

Para os mais dispostos, é possível contornar a necessidade de pagar por mais espaço, utilizando de forma simultânea os planos gratuitos de serviços diversos. Por exemplo, se você utilizar o OneDrive, o Google One em conjunto com o iCloud, serão somados 35 GB de armazenamento gratuito no total.