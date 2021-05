Gossip Girl: 10 cenas inesquecíveis da série de drama

Gossip Girl ficou marcada como uma série adolescente sobre relacionamentos, festas e status social, mas a gente preparou esta lista para provar que a produção não é só sobre isso!

Abaixo, você confere uma lista dos 10 momentos incríveis e inesquecíveis mostrados na série de drama da The CW!

10. Serena dá apoio a Eric

Ao voltar de uma viagem, Serena descobre que Eric, seu irmão, precisou ser internado após um episódio de automutilação. Apesar de a série não se aprofundar muito nos motivos que levaram o garoto a fazer aquilo, é interessante ver como sua irmã permaneceu ao seu lado o tempo todo depois que ficou a par da situação.

9. Amizade de Blair e Dorota

A maior prova de amizade entre as duas personagens de Gossip Girl é quando Dorota sai do foco do próprio casamento para consolar Blair – mais uma vez sofrendo por ter tido seu coração quebrado por Chuck.

A relação das duas é bonita e traz uma mensagem mais madura, ao contrário dos tópicos mais recorrentes em Gossip Girl, como fofocas e relacionamentos amorosos.

8. Encontro entre Lily, Rufus e seu filho

Todo o contexto deste momento é tocante, principalmente quando Lily explica que acabou abandonando a criança por ser muito jovem na época e por pensar na carreira de Rufus enquanto uma estrela em ascensão.

Mesmo após eles se encontrarem, o jovem acaba percebendo que não pertence ao lugar no qual ele cresceu, induzindo um abraço apertado entre os três.

7. Retorno da mãe de Chuck

Imagine crescer acompanhado de um pai emocionalmente distante e sofrer desde cedo a morte de sua mãe apenas para descobrir que, na verdade, ela está viva. É essa montanha russa de emoções que Chuck enfrenta.

Eventualmente, ela aparece para visitá-lo e a cena ficou marcada como uma das melhores de Gossip Girl.

6. Dan salva Jenny de Chuck

A garota percebeu estar em apuros quando Chuck começou a se aproximar muito dela e pediu socorro a Dan – que, como um ótimo personagem de Gossip Girl, demonstrou apoio.

Ao socorrê-la, Dan se colocou contra Chuck, algo perigoso em uma série que preza tanto pela reputação. Por isso, seu gesto ganha um significado ainda maior.

5. Dan faz com que Blair sinta-se uma princesa

Quando Blair anuncia o divórcio e entra em uma das suas piores fases em Gossip Girl, fica difícil imaginar o que poderia salvá-la do fundo do poço – e Dan é o responsável por isso.

Ele proporciona um momento mágico para Blair com direito a vestido rosa e coroa de diamantes, tudo para levantar ao máximo seu astral, mesmo que o próprio Dan se ache bobo durante todo o preparo da tarde.

No entanto, ele conseguiu proporcionar exatamente o que Blair precisava e nos deu uma das cenas mais lindas de Gossip Girl.

4. A busca por Serena

Após passar por um período difícil, Serena, protagonista de Gossip Girl, simplesmente decide tirar um tempo da cidade conturbada e embarca em um trem, deixando todos sem notícias ao longo do verão inteiro.

É neste momento em que todos se mobilizam por um objetivo sincero e altruísta: encontrar Serena. É uma atitude rara, por iss,o merece um lugar especial em nossa lista de melhores momentos de Gossip Girl.

3. Chuck e Dan prestam suporte a Nate

Nate passa um período difícil quando o FBI apreende todas as posses da família Archibald, mas é importante ver que ele não precisa enfrentar tudo sozinho.

Felizmente, Dan e Chuck oferecem suporte ao amigo e deixam que ele viva com ambos em diferentes momentos. Apesar de ser surpreendente, Gossip Girl conseguiu mostrar um lado bonito de Chuck nesse ponto da história.

2. Chuck livra Blair do casamento com Louis

Quando o relacionamento entre os dois não deu mais certo, Blair não podia simplesmente se divorciar de Louis pois era preciso pagar um valor altíssimo para que ela pudesse ser livre.

Em meio ao caos, o dinheiro de Chuck acaba sendo a salvação, uma vez que ele a livra da situação e comprova que nada é mais importante para ele do que o amor de Blair.

1. Casamento de Blair e Chuck

Apesar de ter sido programado para ser o evento mais importante e memorável, o casamento de Blair e Chuck acabou enfrentando alguns problemas quando a polícia apareceu.

No entanto, apesar da dificuldade, eles conseguiram dizer “eu aceito” e encerrar a cerimônia.

Mesmo que Gossip Girl gire muito em torno de status social e relacionamentos problemáticos algumas vezes, ainda existem momentos lindos que fazem a série valer a pena!

Quais os seus favoritos?