GP Portugal 2021: Neste sábado (1) tivemos os treinos classificatórios para o GP de Portugal de Fórmula 1, e a Pole Position ficou com o filandês Valteri Bottas | F1 2021

Neste sábado (1) tivemos os treinos classificatórios para o GP de Portugal de Fórmula 1 2021, e a Pole Position ficou com o filandês Valteri Bottas; Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sergio Perez fecham as duas primeiras filas.

Início do treino. No Q1, após as voltas iniciais, Bottas, Sainz, Perez, Verstappen e Hamilton completavam o TOP5.

E após as voltas definitivas, ficamos com Bottas, Norris, Hamilton, Ocon, Sainz, Perez, Leclerc, Vettel, Giovinazi e Gasly no TOP10. Os eliminados foram: Ricciardo, Stroll, Latifi, Schumacher e Mazepin.

Já no Q2, Hamilton vinha fazendo o melhor tempo, seguido por, Bottas e Norris. Nos últimos segundo, Hamilton garantiu o melhot tempo, à frente justamente de Bottas e Norris. Foram eliminados Russell, Gio, Alonso, Tsunoda e Kimi.

Chegou a hora verdade. O esperado Q3. Nas voltas iniciais, Bottas fez o melhor tempo. Hamilton io segundo e Perez o terceiro, porém, na volta decisiva, Hamilton que vinha muito bem, não conseguiu baixar seu tempo e viu Valteri Bottas ter a Pole Position. O inglês ficou em segundo, com Max Verstappen (ficou devendo) em terceiro.

GP de Portugal: como e onde assistir AO VIVO na TV:

Corrida – Domingo – 11h – Band

Reprise da corrida: 21h – Band Sports

Localização da pista de Portimão, em Portugal