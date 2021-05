Grávida, Lore Improta propõe desafio para o marido Léo Santana; veja vídeo

Uma das grávidas mais queridas do momento, Lore Improta publicou uma dancinha que faz parte de um desfio de música e ainda desafio o marido Léo Santana. A dançarina está gravida da primeira filha do casal, Liz, e aparece com a barriga de fora na gravação.

“#sentadinhachallenge especial para o papai da Liz ???????? Te amamos @leosantana”, escreveu a loira. Ela dançou ao som da música ‘Sentadinha’ de Léo Santana.

Os seguidores não pouparam elogios ao ver Lore dançando com a barriga de fora. “Eita que essa menina já vai nascer no ritmo”, escreveu uma. “Sua barriga está linda. Que Deus abençoe e que te dê uma boa hora”, elogiou outra.



Veja o vídeo: