Grêmio acerta com Diego Cerri para ser executivo de futebol

Grêmio acerta com ex-executivo de futebol de rival do Brasileirão



Profissional, que estava no Bahia, assume efetivamente a função a partir de junho

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 24 (AFI) – Acabou a novela! O Grêmio oficializou, nesta segunda-feira, a contratação de Diego Cerri para ser executivo de futebol. O profissional, que estava no Bahia, assume efetivamente a função a partir de junho.

“A chegada do novo profissional conclui o processo de recomposição do departamento de futebol, atualmente comandado pelo vice-presidente Marcos Herrmann”, diz a nota oficial do Tricolor.

Diego Cerri acertou com o Grêmio. (Foto: Felipe Oliveira / Bahia)

Natural de São Paulo, o executivo de 46 anos iniciou sua carreira no Barueri, onde também exerceu a função de preparador físico e técnico. Na sequência, foi executivo do RB Brasil, logo depois, de 2012 a 2015 do Ceará e de 2016 até o último ano, do Bahia.

Desde a saída de Klauss Câmara em setembro de 2020, o Grêmio não tinha um profissional para o cargo.