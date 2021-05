Grêmio procura novamente diretoria do Fla por Léo Pereira e Marcos Braz expõe chance de negócio; jogador vê com bons olhos pode voltar a trabalhar com Tiago Nunes

Desde que Rodolfo Landim assumiu o Flamengo, o clube vem sendo protagonista do futebol em todos os sentidos: melhor elenco do país, o maior papa títulos nos últimos anos, além de ter uma excelente estrutura para o seus atletas treinam e se recondicionarem no dia a dia. Por fim, o Rubro-Negro sempre foi agressivo no mercado, tanto é que o Mais Querido conta com diversos craques como Everton Ribeiro, Diego, Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Diego Alves e Arrascaeta.









No entanto, a pandemia chegou a deu uma balançada no recheado cofre da equipe Rubro-Negra. Com isso, a ordem do financeiro foi para que a diretoria tirasse o pé do acelerador e não fosse ao mercado com tanta agressividade como em anos anteriores. A ideia dos cartolas do Rubro-Negro é contratar uma peça de reposição ao elenco caso algum atleta do plantel do técnico Rogério Ceni seja vendido. E isso pode acontecer em breve.

Isso porque Leo Pereira, que chegou ao Mais Querido para substituir Pablo Mari, pode estar a caminho do Grêmio. A informação é do jornalista Gustavo Henrique. O zagueiro chegou ao Flamengo após uma longa negociação com o Athletico Paranaense, no qual o time carioca teve que desembolsar mais de 30 milhões para trazer o atleta para o Ninho do Urubu. Porém, o defensor não apresentou o mesmo futebol do clube paranaense no atual campeão brasileiro e para piorar sua situação, o profissional acabou se complicando com a diretoria após não ir treinar na última quarta-feira (28) por alegar estar se sentindo mal e horas depois vazar uma foto sua em uma boate no Rio de Janeiro.

Marcos Braz vê pode sacramentar venda de Léo Pereira para o Grêmio em breve. Foto: Alexandre Vidal



O repórter carioca deu mais detalhes sobre o acerto: “As condições econômicas serão conversadas. É bem possível que ele vá por empréstimo de um ano e o Flamengo dê um percentual para o Grêmio caso ele seja negociado nesse período. Possibilidade real. As coisas vêm evoluindo nesse sentido depois da indisciplina do Léo Pereira”, noticiou.

O Flamengo, que antes relutava em se desfazer do jogador hoje vê com bons olhos uma saída. Leo Pereira também pensa da mesma forma. Para o defensor, voltar a trabalhar com Tiago Nunes seria muito bom para sua carreira, pois foi com ele que o defensor viveu o seu melhor momento no futebol.