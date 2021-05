Grêmio treina visando semifinais do Campeonato Gaúcho

A manhã deste sábado foi de treinamentos para o time do Grêmio. A equipe se repara para enfrentar o Caxias do Sul, pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. A decisão contará com jogo de ida e volta. O primeiro deles será neste domingo, em Caxias, às 19h (de Brasília).

Na atividade, o técnico Tiago Nunes separou o elenco entre os 11 que devem começar a partida e os reservas. O primeiro grupo participou de um trabalho tático, com orientações de jogadas ofensivas. Placas foram colocadas no gramado para simular a marcação adversária.

Para o grupo dos reservas, foi dado um treinamento visando cruzamentos e finalizações. Mais tarde, em campo reduzido, foi treinada a troca de passes dos atletas. No final da atividade, os dois grupos se juntaram para treinar cobranças de pênalti. Ainda neste sábado, elenco e comissão viajam para Caxias.