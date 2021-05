[Grêmio x Caxias]: data, hora e canal para assistir AO VIVO na TV | Como e onde acompanhar em tempo real esse jogo do Campeonato Gaúcho | Futebol AO VIVO

Caxias x Grêmio se enfrentam na noite deste domingo (02), a partir das 19h (de Brasília), no Centenário, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. O jogo tem transmissão AO VIVO pelo Premiere, com narração de Jader Rocha e comentários de Paulo Nunes e Renata Mendonça.

Finalista do Gauchão em 2020, o time mandante ficou em quarto lugar na primeira fase do Estadual, com 17 pontos. Na última rodada, o Caxias apenas empatou fora de casa, contra o Pelotas, por 1 a 1.

Diego Souza em partida contra o Caxias. Foto: AGIF



O Tricolor Gaúcho, por outro lado, foi responsável pela melhor campanha da etapa anterior do campeonato, com 24 pontos, um a mais que o vice-líder Internacional. O Imortal acumulou sete vitórias, três empates e somente uma derrota.

Comemoração de gol do Grêmio. Foto: AGIF



Caxias x Grêmio: como e onde assistir esse jogo do Campeonato Gaúcho

Caxias x Grêmio medem forças na noite deste domingo (02), a partir das 19h (de Brasília), pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. Em território nacional, o duelo tem transmissão AO VIVO apenas pelo Premiere, serviço de pay-per-view da Globo.