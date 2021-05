[Grêmio x Caxias]: onde assistir AO VIVO e ON LINE esse jogo da semifinal do Gauchão | Futebol AO VIVO

Caxias x Grêmio entrarão em campo na noite deste domingo (02), às 19h (de Brasília), em Caxias do Sul (RS), em jogo válido pela ida das semifinais do Gauchão. Em território nacional, a partida terá transmissão AO VIVO apenas pelo canal Premiere (pay-per-view).

As equipes reeditam a final do Estadual na temporada anterior. Na ocasião, o Tricolor Gaúcho se firmou como o grande campeão do campeonato, depois de somar 3 a 2 no placar agregado contra o Caxias.

Matheus Henrique em jogo contra o Caxias. Foto: AGIF



Vale lembrar que o Imortal ficou em primeiro lugar na etapa inicial do Campeonato Gaúcho, com 24 pontos, enquanto o time da casa acumulou 17 pontos e se classificou na quarta colocação.

Comemoração de gol do Grêmio. Foto: AGIF



Provável escalação Caxias: Marcelo Pitol; John Lennon, Guilherme Mattis, Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano, Carlos Alberto; Gustavo Ramos, Diogo Oliveira e Jhon Cley; Giovane Gomez.

Provável escalação Grêmio: Brenno; Vanderson, Geromel, Ruan e Cortez; Thiago Santos, Matheus Henrique, Léo Pereira, Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza.

