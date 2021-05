Grupo Dimed abre matrículas para programa de estágio 2021; há vagas na Bahia

O Grupo Dimed está com inscrições abertas para o Programa de Estágio em Tecnologia da Informação (TI). As oportunidades são para todos os estados do país. Os interessados deverão se inscrever através do site até 6 de junho.

Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam cursar a graduação nos cursos da área de Tecnologia da Informação a partir do quarto semestre e ter conhecimento em nível intermediário em java, lógica e linguagem de programação.

O estudante ainda terá possibilidade de efetivação após o término do estágio, ou caso não seja efetivado imediatamente, poderá ter seu contrato renovado.