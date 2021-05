Grupo Movile abre vagas de emprego para profissionais de todo Brasil

O Grupo Movile, ecossistema de tecnologia, abriu seleção para contratar profissionais para cargos de gerência e alta liderança. Os interessados podem consultar as vagas disponíveis e se candidatar através do site www.movile.com.br/carreiras. Não há uma data limite para a candidatura.

Há oportunidades nas empresas Movile, MovilePay, Sympla, Zoop, PlayKids, Afterverse, iFood, e Mensajeros Urbanos, e profissionais de todas as regiões do Brasil e também em países da América Latina podem se candidatar.

As vagas são para atuar nas áreas de diretoria, vendas, marketing, recursos humanos, estratégia, finanças, tecnologia e outras. Todas elas são para home office por tempo indeterminado e grande parte das oportunidades terá a possibilidade de trabalho remoto definitivo.

Além da remuneração compatível com o mercado e de os benefícios do Grupo Movile, a empresa oferece apoio no desenvolvimento de carreira.