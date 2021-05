Grupo Soulan abre vagas em SP

Grupo Soulan está com 18 vagas de emprego disponíveis para Jovem Aprendiz Eletricista em São Paulo. A empresa está buscando Aprendizes que tenham o Ensino Médio completo e que residam em Mogi das Cruzes ou região. Confira, a seguir, todas as informações para saber o que é necessário para se candidatar a uma das oportunidades!

São Paulo tem vagas para Jovem Aprendiz Eletricista

O Grupo Soulan está oferecendo 18 vagas de emprego para Jovem Aprendiz Eletricista em Mogi das Cruzes, São Paulo. Para participar da seleção de candidatos, os interessados devem preencher alguns requisitos. Sendo eles:

Ensino Médio completo de escolaridade;

Nascido entre Junho de 1998 a Julho de 2003;

Possuam disponibilidade de horário;

Residam em Mogi das Cruzes ou região.

Os Aprendizes irão ter aulas práticas e teóricas sobre as leis relacionadas ao funcionamento de sistemas elétricos, ter conhecimento sobre os procedimentos e técnicas para o planejamento, avaliação, execução e inspeção de redes e também adquirir o conhecimento sobre como realizar manutenções preventivas e corretivas de acordo com as normas técnicas. Além disso, a carga horária do curso é de 800 horas.

A empresa oferece aos colaboradores, além do salário a combinar, os seguintes benefícios:

Assistência Médica;

Vale Refeição;

Vale Transporte;

Seguro de Vida.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades, os interessados devem acessar o site de participação, considerando as informações e todos os requisitos exigidos para participar do Processo Seletivo da empresa.

Esta é uma grande oportunidade, pois o Programa Jovem Aprendiz proporciona a chance de aprendizado que irá auxiliar na experiência profissional dos jovens.

