Guarani inventa e acerta com outro treinador sem experiência

Guarani inventa e acerta com técnico Daniel Paulista



Treinador estava desempregado desde que deixou o Confiança durante o Campeonato Sergipano

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – O Guarani embarcou em mais uma aventura. Mesmo com fracassos recentes, o time campineiro voltou a apostar num técnico sem experiência e oficializou a contratação de Daniel Paulista (foto abaixo) para o Campeonato Brasileiro da Série B. Ele é aguardado para assinar contrato nesta segunda-feira.

Daniel nunca foi a primeira opção dos dirigentes. Contudo, passou a ser nome mais viável após Léo Condé frustrar o Guarani e renovar seu contrato com o Novorizontino, que disputará o Campeonato Brasileiro da Série C.

As conversas entre Daniel Paulista e Guarani se intensificaram no final da tarde de sábado e rapidamente foram concluídas. Não houve qualquer empecilho sobre tempo de contrato e salário, este último que se encaixou dentro da realidade financeira do clube.

Daniel Paulista chegará em Campinas nesta segunda-feira

A contratação é outra aventura da atual diretoria bugrina, que tem investido em treinadores sem nenhuma experiência para comandar a equipe. Foi assim com Osmar Loss, Ricardo Catalá e por último Allan Aal, todos treinadores que tem poucos times no currículo e nenhum da expressão do Guarani.

Aliás, Daniel Paulista teve a ‘oportunidade da vida’ como treinador do Sport, onde só assumiu o time por ter algum prestígio quando da época de jogador. Contudo, fracassou no comando e acabou sendo demitido. Além do time pernambucano, ele dirigiu Boa Esporte-MG e Confiança-SE.

Sem tempo a perder, Daniel Paulista já comandará o primeiro treino no Guarani nesta segunda-feira. A estreia do time na Série B acontecerá na sexta-feira diante do Vitória, às 19 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.