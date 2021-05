Brasileiro

Guarani x Vitória – Poderia ser um duelo na elite do Brasileirão



Os dois tradicionais clubes se enfrentam nesta sexta-feira, em Campinas, pela Série B

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – Tradicionais clubes do futebol brasileiro, Guarani e Vitória iniciam a caminhada rumo à elite nesta sexta-feira. A partida válida pela primeira rodada da Série B está marcada para as 19 horas, no Brinco de Ouro da Princesa.

Longe da elite nacional desde 2010, o Guarani está no começo de um novo trabalho. Após a eliminação nas quartas de final do Paulistão para o Mirassol, nos pênaltis, a diretoria demitiu Allan Aal e decidiu apostar em Daniel Paulista, ex-Sport e Confiança.

Em seu terceiro ano seguido na Série B, o Vitória espera brigar pelo acesso, diferente das edições anteriores, quando teve que se contentar em escapar do rebaixamento. O primeiro semestre de 2021, porém, foi marcado por irregularidades dentro de campo.

A partida será transmitida pela Rádio Futebol Interior a partir das 18 horas, com narração de Gustavo Marques, comentários de Vagner Ferreira, reportagem de Albert Cavalcanti e apresentação de Claudinei Corsi.

ESTREANTES

A partida contra o Vitória vai marcar as estreias do técnico Daniel Paulista e do zagueiro Carlão no Guarani. Os dois tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última quarta-feira.

Guarani inicia a caminhada rumo ao acesso (Foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC)

Carlão foi o único reforço oficializado pela diretoria bugrina para a Série B até o momento, mas tem outros nomes que devem ser confirmados a qualquer momento. Ele entra na defesa no lugar de Airton, que recebeu uma proposta do exterior e deixou o Brinco de Ouro da Princesa.

Outra mudança em relação ao time que enfrentou o Mirassol nas quartas de final do Paulistão é no ataque com a volta de Bruno Sávio, que desfalcou o Bugre na reta final do estadual por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

BAIXAS NO LEÃO

O técnico Rodrigo Chagas tem desfalques importantes para a estreia. O zagueiro Wallace e o lateral Van estão recuperados da Covid-19, mas ainda não reúnem condições. Já o volante Guilherme Rend e o atacante Vicoo seguem lesionados.

Com mais de duas semanas livres para treinamento, Rodrigo Chagas acredita que o Vitória tem boas condições de conseguir um resultado positivo na estreia apesar de destacar a força do Guarani.

“Acredito que a gente vai ter uma ótima estreia, mesmo jogando fora de casa. Equipe difícil, que tem um novo treinador, tivemos oportunidade de enfrentar algumas vezes. Se Deus quiser, que a gente possa ter resultado positivo”, disse o treinador.