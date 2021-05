Guerrero se incomoda com rodízio e pede rescisão diz jornalista; clube nega procura

Paolo Guerrero pode estar de saída do Internacional. Segundo divulgado pelo jornalista Vágner Martins, em seu canal no YouTube, o jogador, por meio de seu empresário, pediu a rescisão contratual com o clube gaúcho.

O jornalista informou que, após a falta de procura do clube para conversas sobre a renovação do contrato do atleta, o peruano se sentiu desconfortável e preterido pela equipe, que tenta readequar suas finanças para ter as contas em dia.

Além disso, Guerrero estaria insatisfeito com o atual formato de rodízio dos atacantes promovido por Miguel Ángel Ramírez, por querer estar mais tempo em campo. Aos 37 anos, o centroavante ainda quer disputar a Copa do Mundo de 2022.

Seu empresário ainda teria informado ao Colorado que recebeu sondagens de clubes do Brasil e de outros países da América do Sul para tentar contratar o atacante.

Procurado pela reportagem do ESPN.com.br, o presidente do Internacional negou que tenha recebido qualquer pedido de rescisão por parte de algum membro do estafe de Paolo Guerrero. O peruano tem contrato até dezembro de 2021.

Se recuperando de lesão sofrida no início do último Campeonato Brasileiro, Guerrero já atuou em cinco partidas pelo Inter em 2021, no Campeonato Gaúcho. Marcou um gol na goleada contra o Aimoré.