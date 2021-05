Guerrero toma decisão na ‘calada da noite’ e pega diretoria do Inter de surpresa; torcida se revolta na web

Depois de ter ficado no “quase” no Campeonato Brasileiro 2020 e ter visto a taça escapar na última rodada, o Inter começou bem a temporada, pelo menos no Gauchão. Na Libertadores, no entanto, estreou fora de casa diante do Always Ready, da Bolívia, e foi derrotado por 2 a 0. O Colorado não conseguiu segurar os bolivianos, que contou com o “reforço” da altitude.









Em contrapartida, desta vez sob seus domínios, no Beira-Rio, o Inter goleou o Deportivo Táchira, da Venezuela, por 4 a 0. Antes disso, já havia vencido o Esportivo por 5 a 0. Em boa fase no comando do técnico Miguel Ángel Ramírez, o time gaúcho busca o primeiro título da temporada e tem pela frente o Juventude pela semifinal do Estadual.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional



No entanto, os bastidores do Inter não estão tendo dias tão bons e o clube pode perder uma peça importante. De acordo com o jornalista Vagner Martins, Paolo Guerrero pediu para ter seu contrato rescindido. O vínculo do camisa 9 é válido até o fim do ano, então está nas mãos da diretoria colorada aceitar ou não a decisão do jogador de deixar o Rio Grande do Sul.

Contratado em 2018, Guerrero esteve na mira do Boca Juniors, da Argentina, em 2020. Com os ‘hermanos’ na cola do peruano, o Inter decidiu ampliar o compromisso do centroavante até o fim de 2021. A partir de junho, o jogador de 37 anos pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Em março, o veterano retornou de um longo período lesionado.

Se o Guerrero quer sair do Inter depois de receber meses de salário quando estava lesionado, isso é de uma ingratidão e falta de profissionalismo sem tamanho. — Gabriel Costa �� (@costagabrielp)

May 1, 2021





Recentemente, o Atlético sondou a situação de Guerrero e aguardava a decisão do jogador para poder fazer uma proposta formal ao Inter. Com o goleador livre no mercado, o caminho fica livre para os mineiros reforçar o seu elenco com mais um jogador de peso.