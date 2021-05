Gustavo Campanharo deixa UTI após complicações da Covid-19

Brasileiro

Meia ex-Chapecoense deixa UTI após complicações da Covid-19



Recuperado, o jogador agradeceu ao apoio em suas redes sociais e sobre sua expectativa em receber alta do hospital

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 27 (AFI) – Após ter contraído o covid-19 e ter de ser internado, o meia Gustavo Campanharo, do Kayserispor, da Turquia, ex-jogador da Chapecoense, deixou a UTI de um hospital em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, depois de apresentar um quadro clínico favorável.

COMPLICAÇÕES

Foto: Divulgação / Chapecoense

O jogador de 29 anos teve de passar por uma cirurgia no joelho, realizada em Portugal, e veio ao Brasil para fazer sua recuperação, mas acabou sendo infectado pelo vírus, que gerou complicações sérias no atleta.

Além de ter contraído uma bactéria, Gustavo teve 50% de seu pulmão comprometido, apresentando pneumonia, o que o levou à UTI.

Recuperado, o jogador agradeceu ao apoio em suas redes sociais e sobre sua expectativa em receber alta do hospital, retomando à sua recuperação no joelho. “Queria agradecer todas as orações e a energia positiva. Estou no quarto. O mais breve possível estarei indo para casa”, disse o jogador.

CARREIRA

Revelado pelas categorias de base do Juventude, o meia desteve no Rio Grande do Sul até 2013, quando foi contratado pelo Bragantino. Depois disso, o jogador ainda contou com passagens por clubes como Hellas Verona, da Itália, Evian, da França, e Ludogorets, da Bulgária, antes de jogar na Chapecoense, em 2019.