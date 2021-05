Gusttavo Lima e Ludmilla cantam em festa para 500 pessoas

Gusttavo Lima e Ludmilla foram alguns dos cantores que se apresentaram na festa blacktie que rolou na madrugada desta sexta para sábado no hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. Segundo informações, cerca de 500 convidados compareceram ao evento vestindo trajes de gala, entre eles, alguns famosos e personalidades da política. Vídeos publicados nas redes sociais mostram os cantores no palco e a plateia cheia (assista abaixo).

A festa tem causado polêmica na web por se tratar de uma aglomeração em plena a pandemia de Covid-19. Em nota, a assessoria de Gusttavo Lima informou que o evento ocorreu dentro das normas de segurança e que todos os protocolos foram seguidos, inclusive, o cantor realizou o teste da Covid-19 antes de subir ao palco.

“O Gusttavo Lima foi contratado como artista, como os demais. Fizeram o show dentro das normas de segurança do Rio de Janeiro. Todos os protocolos foram seguidos, inclusive, testes foram realizados em todos os presentes no local. Os 500 convidados eram 40 % da capacidade do local. Estava dentro das normas”, diz a nota.

O Copacabana Palace também emitiu uma nota afirmando que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 foram respeitados.

“O Copacabana Palace informa que, para realização do evento do dia 14 de maio nas dependências do hotel, foram cumpridas todas as exigências e obrigações legais estabelecidas pelo decreto n° 48.845, publicado em 7 de maio de 2021 no Diário Oficial do Município. O Copa reforça para seus contratantes externos que o comprometimento com as recomendações das autoridades é um pré-requisito para que os eventos aconteçam. Adotamos um protocolo de prevenção e combate à Covid-19 de acordo com as regras vigentes, de modo que a saúde e segurança de hóspedes, funcionários e clientes são nossa maior prioridade.”, diz o comunicado.

O cantores Alexandre Pires e Mumuzinho também estavam na lista de atrações do evento. Entre os convidados estava Marcelo Tocão, assessor parlamentar de Romário, e a mulher dele.

Alguns veículos de imprensa chegaram a noticiar que a promoter Carol Sampaio foi a responsável pela lista de convidados da festa, mas ela nega a informação, afirmando que nem estava no evento.

‘Não fiz lista de festa e, inclusive, estava em casa dormindo. Não teria coragem de convidar ninguém para festa nesse momento. Só eu sei o que estou passando esse ano para não demitir ninguém e ainda sou atacada. Dói demais”, disse ela ao EXTRA.

A assessoria de imprensa da promoter também enviou um comunicado desmentindo a informação: