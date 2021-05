Gusttavo Lima realiza seu último show da pandemia nesta sexta-feira (4)

Para encerrar as lives feitas durante o período da pandemia da covid-19, na próxima sexta-feira (4) Gusttavo Lima realizará sua última apresentação de transmissão virtual. O show exclusivo acontece na inauguração do tecnológico teatro híbrido ZoOme Hallat Teatro B32, em São Paulo. Transmitido apenas pelo aplicativo ZoOme.TV, os ingressos de “Embaixador In Concert” já podem ser adquiridos através do site www.zoome.tv.

Após a última apresentação, o cantor irá focar em outros projetos. “Quero me dedicar ao novo DVD e me empenhar nos meus próximos lançamentos. Como essa será minha última aparição virtual – em live ou qualquer meio do tipo – vai ser também meu último show da pandemia”, explica.

Outros grandes artistas também se apresentarão durante o mês de junho via plataforma. No sábado (05) é a vez do cantor Wesley Safadão e no dia 10 de junho Xand Avião agitará a noite com participações especiais.

A compra dos ingressos será realizada diretamente na plataforma ZoOme.TV ou pelo site e cada show terá o valor de R$29,90. Quem adquirir o convite, terá direito a participar de um sorteio de prêmios, que contemplam ao ganhador uma Mercedes-Benz A200 e mais quatro giros de R$5mil reais. Caso o cliente opte pela compra dos 04 eventos, o valor promocional será de R$ 99,90.

Agenda de Eventos com transmissão exclusiva pelo ZoOme.TV